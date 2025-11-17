الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 06:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

      وزارة الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

      فصائل المقاومة الفلسطينية: نرفض مساعي تمرير مشروع القرار الأمريكي لنشر قوات دولية في غزة

      فصائل المقاومة الفلسطينية: نرفض مساعي تمرير مشروع القرار الأمريكي لنشر قوات دولية في غزة

      منظمة الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 13 ألف أسرة من الأمطار في غزة وآلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه

      منظمة الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 13 ألف أسرة من الأمطار في غزة وآلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه