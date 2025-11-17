الإثنين   
   17 11 2025   
   26 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 01:17
    عاجل

    مصادر فلسطينية: ‏طائرات العدو تشن غارات جنوب شرق مدينة خان يونس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم حارة السلام بمحيط مخيم نور شمس شرق طولكرم شمال الضفة الغربية

      الاكوادور | تصويت على السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية لمكافحة الجريمة المرتبطة بالمخدرات

      مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة : شهيد في الغارة على المنصوري

