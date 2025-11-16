الأحد   
    مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة : شهيد في الغارة على المنصوري

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أبو العينين: لقاءات الرئيسين عباس وعون هدفت إلى حماية كرامة اللاجئين وتعزيز حقوقهم الإنسانية

      مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يستهدف سيارة في منطقة مشاع المنصوري

      32 قتيلا على الأقل في انهيار منجم في جنوب الكونغو الديموقراطية

