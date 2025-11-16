الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 22:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : الطيران المسّير المعادي يستهدف سيارة في منطقة مشاع المنصوري

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      32 قتيلا على الأقل في انهيار منجم في جنوب الكونغو الديموقراطية

      32 قتيلا على الأقل في انهيار منجم في جنوب الكونغو الديموقراطية

      وزير الدفاع ميشال منسى يجري فحوصات طبية بعد عودته من أثينا… ومكتبه يطمئن: الوزير بخير

      وزير الدفاع ميشال منسى يجري فحوصات طبية بعد عودته من أثينا… ومكتبه يطمئن: الوزير بخير

      «الوشاية إلى السفارات: أسماء لا تُذكر… لكنها معروفة بالصور والزيارات»

      «الوشاية إلى السفارات: أسماء لا تُذكر… لكنها معروفة بالصور والزيارات»