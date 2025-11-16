32 قتيلا على الأقل في انهيار منجم في جنوب الكونغو الديموقراطية

قضى 32 عاملا إثر انهيار في موقع لتعدين الكوبالت في جنوب جمهورية الكونغو الديموقراطية السبت، وفق ما أفادت مصادر حكومية لوكالة “فرانس برس” الأحد.

ووقع الحادث في منجم كالاندو داخل مقلع مولوندو الذي تديره رسميا شركة باجيكليم، على بعد حوالي 42 كيلومترا جنوب شرق مدينة كولويزي، عاصمة مقاطعة لوالابا، وفق السلطات المحلية.

وقال وزير الداخلية الإقليمي روي كاومبا مايوندي في تصريح “رغم الحظر الرسمي على الوصول إلى الموقع بسبب الأمطار الغزيرة وخطر الانهيارات الأرضية، فإن الحفارين غير القانونيين اقتحموا المقلع”.

وأضاف المسؤول أن “العبور المتسرع للحفارين” تسبب في انهيار جسر بدائي مدّوه لعبور خندق مغمور بالمياه يحدّ الموقع.

وأضاف “تم انتشال 32 جثة”، مشيرا إلى أن عمليات البحث “مستمرة”.