الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 06:06
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    سي إن إن عن مصادر : كبار الديمقراطيين بلجان الاستخبارات لم يطلعوا على الضربات قبل وقوعها