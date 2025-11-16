الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 16:04
    عاجل

    مراسل المنار: قوات العدو اطلقت قذيفة دخانية على بلدة عديسة وسقطت في باحة وسط البلدة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كارثة غير مسبوقة تطال الثروة الحيوانية في غزة وسط الحصار والدمار

      مسؤولون في حزب الله يؤكدون رفض الضغوط المالية والاقتصادية على اللبنانيين

      حماس: تسلّمنا قائمة تضم 1468 أسيرًا من قطاع غزة ضمن اتفاق التبادل

