مراسل المنار: الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قوة مشاة لليونيفيل حصل عند 6:30 صباحاً في منطقة سرده جنوب مدينة الخيام انطلاقا من الموقع الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في “تلة الحمامص”