الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:32
    مراسل المنار: الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قوة مشاة لليونيفيل حصل عند 6:30 صباحاً في منطقة سرده جنوب مدينة الخيام انطلاقا من الموقع الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في “تلة الحمامص”

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كشافة الرسالة الإسلامية تكرم فرق الدفاع المدني في النبطية

      علي حسن خليل يدعو من طهران إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

      اعتداءان إسرائيليان في جنوب لبنان يستهدفان مدنيين ودورية لليونيفيل