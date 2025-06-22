الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
   بيروت 04:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: إيران أخلت ثلاثة مواقع نووية منذ فترة