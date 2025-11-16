حركة حماس: تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي عن البقاء على جبال الشيخ في سوريا ومعارضة قيام دولة فلسطينية واستمرار حصار قطاع غزة تؤكد النزعة التوسيعية للاحتلال وعمله على إبقاء حالة الصراع وعدم الاستقرار في كل المنطقة