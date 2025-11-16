الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 11:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إعلام العدو: يعيش حوالي 3.6 مليون شخص في “إسرائيل” في حالة انعدام الأمن الغذائي بسبب الوضع الاقتصادي “القاسي” بحسب تقرير لمعهد “التأمين الوطني الإسرائيلي”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجمع ناصر الطبي: استقبلنا جثامين 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مجمع ناصر الطبي: استقبلنا جثامين 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة

      أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشكل مكثف للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.

      أوشاكوف: روسيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشكل مكثف للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا.

      مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: تم تأجيل اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لبعض الوقت ولكن الاتصالات حول اللقاء مستمرة.

      مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: تم تأجيل اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب لبعض الوقت ولكن الاتصالات حول اللقاء مستمرة.