المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران: هناك 16,500 مريض ومصاب يمنعهم الاحتلال من الخروج من القطاع رغم أن أوراقهم وتحويلاتهم جاهزة وهم بحاجة للعلاج الفوري.