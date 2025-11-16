المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران: الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساويًا جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية كما يمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج