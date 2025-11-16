وزير الحرب “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس: “سيتم تفكيك غزة حتى آخر نفق، وسيتم نزع سلاح حماس في الجانب الأصفر من قبل الجيش الإسرائيلي، وفي قطاع غزة القديم بواسطة القوة الدولية – أو الجيش الإسرائيلي”