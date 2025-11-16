الأحد   
    وزير الحرب “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس: سيبقى الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية”

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران: هناك 16,500 مريض ومصاب يمنعهم الاحتلال من الخروج من القطاع رغم أن أوراقهم وتحويلاتهم جاهزة وهم بحاجة للعلاج الفوري.

      المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة خليل الدقران: الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساويًا جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية كما يمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج

      مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

