    مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية: القطاع يعيش كارثة حقيقية منذ بدء المنخفض الجوي ولا توجد إمكانيات كافية للتعامل معه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة إسرائيلية داخل الخط الأصفر جنوب شرقي مدينة خانيونس

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية: نستقبل يوميًا حالات أمراض جلدية بسبب تراكم النفايات وانتشارها

      مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية: اختلاط المياه الملوثة مع مياه الشرب يهدد بانتشار أمراض جديدة في غزة

