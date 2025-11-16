الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: أهالي قطاع غزة يتعرضون لحرب إبادة بالرغم من الإعلان عن توقف الحرب عبر تقيد المساعدات ومنع الإعمار واستمرار الحصار في ظروف حياتية قاهرة