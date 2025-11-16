الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 05:20
    الدفاع المدني بغزة: الدفاع المدني يعجز عن التعامل مع حالات الغرق لغياب المعدات بعد تدمير الاحتلال لها والخدمات البلدية بدائية ولا تلبي احتياجات الناس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

      وكالة الأونروا : هناك تحركات دولية لمحاولة الضغط على “إسرائيل” وإجبارها على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة

      وكالة الأونروا : نحذر من أن المنخفض الجوي الذي يتعرض له قطاع غزة حاليًا سيكون له تداعيات كارثية على النازحين في القطاع

