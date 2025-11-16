الدفاع المدني في رفح: رغم انعدام الإمكانيات وبغياب المعدات الثقيلة تم التعامل مع الموقف باستخدام معدات خفيفة ومعاول يدوية وتم فتح قنوات لتصريف المياه وتخفيف الأضرار عن العائلات المتضررة