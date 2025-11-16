الأحد
عاجل
غرق عدد كبير من خيام النازحين بمواصي خانيونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة
16-11-2025 00:43 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الدفاع المدني في رفح: نناشد الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية دعم جهود الطوارئ تفاديًا لتفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار المنخفض الجوي
02:16
الدفاع المدني في رفح: نؤكد أن طواقم الدفاع المدني تواصل جهودها بالإمكانات المتواضعة وسط ظروف ميدانية صعبة
02:15
الدفاع المدني في رفح: رغم انعدام الإمكانيات وبغياب المعدات الثقيلة تم التعامل مع الموقف باستخدام معدات خفيفة ومعاول يدوية وتم فتح قنوات لتصريف المياه وتخفيف الأضرار عن العائلات المتضررة
02:14