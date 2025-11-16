الأحد   
    غرق عدد كبير من خيام النازحين بمواصي خانيونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع المدني في رفح: نناشد الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية دعم جهود الطوارئ تفاديًا لتفاقم الكارثة الإنسانية مع استمرار المنخفض الجوي

      الدفاع المدني في رفح:  نؤكد أن طواقم الدفاع المدني تواصل جهودها بالإمكانات المتواضعة وسط ظروف ميدانية صعبة

       الدفاع المدني في رفح: رغم انعدام الإمكانيات وبغياب المعدات الثقيلة تم التعامل مع الموقف باستخدام معدات خفيفة ومعاول يدوية وتم فتح قنوات لتصريف المياه وتخفيف الأضرار عن العائلات المتضررة

