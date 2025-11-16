الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مقتل 18 شخصا على الأقل بهجوم شنه متمردون من “القوات الديموقراطية المتحالفة” على مركز صحي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غرق عدد كبير من خيام النازحين بمواصي خانيونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة

      غرق عدد كبير من خيام النازحين بمواصي خانيونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة

      الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجدد المطابة بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومزيد من قدرات الحماية وعزم أكبر من جانب الشركاء

      الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجدد المطابة بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومزيد من قدرات الحماية وعزم أكبر من جانب الشركاء

      قصف مدفعي صهيوني يستهدف غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      قصف مدفعي صهيوني يستهدف غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة