الأحد   
   16 11 2025   
   25 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 00:45
    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غرق عدد كبير من خيام النازحين بمواصي خانيونس ومناطق متفرقة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة

      مقتل 18 شخصا على الأقل بهجوم شنه متمردون من “القوات الديموقراطية المتحالفة” على مركز صحي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية

      الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجدد المطابة بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومزيد من قدرات الحماية وعزم أكبر من جانب الشركاء

