    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب حاجزًا على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إنارة في أجواء جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان

      باسيل: لا يمكن للإنسان أن يعيش بكرامته بوجود محتل يضع يده على قراره

