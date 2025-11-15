السبت   
   15 11 2025   
   24 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: تعرض أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان لإطلاق الرصاص مصدره موقع العدو الإسرائيلي في الرادار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اتحاد بلديات العرقوب: لردع العدو الإسرائيلي والكف عن إرهاب المدنيين وإيذائهم

      اتحاد بلديات العرقوب: لردع العدو الإسرائيلي والكف عن إرهاب المدنيين وإيذائهم

      مستوطنون صهاينة يقتحمون مقبرة الرأس جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة يقتحمون مقبرة الرأس جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لقرية دير ابزيع غرب رام الله بالضفة المحتلة

      مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لقرية دير ابزيع غرب رام الله بالضفة المحتلة