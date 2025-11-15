السبت   
   15 11 2025   
   24 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 17:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     آليات الاحتلال تُطلق الرصاص تجاه شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نتائج قصف ايران ل”تل أبيب”

      نتائج قصف ايران ل”تل أبيب”

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة سيدة بالرصاص المطاطي في رأسها ورجل بالاعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة سيدة بالرصاص المطاطي في رأسها ورجل بالاعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل

      المزارعون في قطاع غزة يستصلحون أراضيهم

      المزارعون في قطاع غزة يستصلحون أراضيهم