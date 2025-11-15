وزارة الصحة بغزة: استلام 15 جثمانًا لشهداء تم الإفراج عنهم يوم أمس الجمعة من قبل الاحتلال “الإسرائيلي” وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 330 جثماناً