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   22 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
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    وسائل اعلام اسرائيلية: إيران تطلق طائرات مسيّرة كقياس لنبض الدفاعات الجوية الإسرائيلية وبعد ذلك ستطلق الصواريخ البالستية