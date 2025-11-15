السبت   
    رويترز: مسؤولون كبار في إدارة ترامب عقدوا 3 اجتماعات في البيت الأبيض هذا الأسبوع لمناقشة خيارات العمليات العسكرية المحتملة ضد فنزويلا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب يلمح لقرار بشأن فنزويلا وسط تصاعد الاستعدادات العسكرية الأميركية

      الولايات المتحدة اختبرت قنبلة نووية بدون رؤوس حربية في آب الماضي

      قائد الجيش السوداني في بابنوسة يتعهد بالصمود بوجه قوات الدعم السريع

