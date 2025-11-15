السبت   
    حماس: المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة فاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين من أبناء شعبنا بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم  وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الصحافة اليوم: 15-11-2025

      واشنطن تدعو للتصويت على مشروع قرارها بمجلس الأمن بشأن غزة يوم الإثنين

      السويد | ثلاثة قتلى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب

