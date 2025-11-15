حماس: المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة فاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها مئات آلاف النازحين من أبناء شعبنا بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم وتسببت في تدمير ما تبقى لديهم من احتياجات أساسية