السبت   
   15 11 2025   
   24 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 06:21
    عاجل

    قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمود ابو لبدة عقب اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السويد | ثلاثة قتلى في ستوكهولم جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب

      قوات الاحتلال تداهم عدة منازل داخل حي كفر سابا بالضفة الغربية

      ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

