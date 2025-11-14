السفير الإيراني في الأمم المتحدة: طهران لن تستسلم أبدًا أمام التهديد أو الإكراه

أكد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنّ إيران لن تستسلم أبدًا أمام التهديد أو الإكراه، وأنّ ردّها سيكون قائمًا فقط على الاحترام وسيادة القانون والمساواة، مشددًا على أنّ العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي لن يجعلا إيران تتخلى عن حقوقها المشروعة.

وقال أمير سعيد إيرواني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تبقى دائمًا مهنية، قائمة على الحقائق، وخالية من أي تأثير سياسي، لأن مصداقية الوكالة تعتمد بالكامل على حياديتها.