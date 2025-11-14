الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 19:28
    بزشكيان في اتصال مع السوداني: اجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة بشكل ناجح إنجاز قيّم ومصدر لتعزيز مصداقية وعظمة الشعب العراقي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجيش اللبناني : توقيف 4 مطلوبين بجرائم مختلفة منها إطلاق نار على حاجز لجهاز أمني

      واشنطن وحلفاؤها يدفعون نحو قرار يؤيّد خطة ترامب لغزة

      قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا اعربت عن دعمها لمشروع القرار الأميركي حول غزة

