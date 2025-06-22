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صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: لدى إسرائيل مصلحة واضحة بأن يتولى الأميركيون قيادة المعركة وذلك لتقليل العبء الواقع على سلاح الجو نتيجة الحرب على إيران