حركة حماس طالبت الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحرك عاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة فورًا