    مصادر فلسطينية: غارة على منزل شرق حي الزيتون بمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حماس دعت لتدخل دولي عاجل لمساعدة النازحين في الشتاء

      حماس: مشاهد انهيار الخيام وغرق الأغطية وتشرّد آلاف الأسر في العراء تعكس الواقع القاسي الذي يفرضه الحصار

      حركة حماس طالبت الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحرك عاجل لإيصال الإمدادات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة فورًا

