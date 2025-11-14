الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:35
    عاجل

    مدفعية الاحتلال تستهدف شرقي مدينة خانيونس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ‫اللقاء بين الموسوي ولوجاندر بحث الخروقات الإسرائيلية ‫وعدم التزام الجانب الاسرائيلي بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار 

      مصادر المنار: مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي التقى ‫المستشارة السياسية للرئيس الفرنسي آن كلير لوجاندر

      الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة: لا خلاص للبنان الا بدولة وثقافة موحدة قائمة على المواطنة

