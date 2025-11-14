منطقة “أرس” الحرة في شمال غرب إيران تنضم رسميًا إلى “المنظمة العالمية للسياحة”

انضمّت منطقة أرس الحرة في شمال غرب إيران رسميًا إلى المنظمة العالمية للسياحة (UN Tourism)، وذلك خلال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة، وفي الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي الذي عُقد في 17 آبان/نوفمبر في العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن هادي مقدم زادة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمنطقة أرس الحرة، أن هذا الانضمام يمثل محطة مفصلية لإبراز قدرات السياحة الإيرانية على الساحة الدولية. وقال:

“بعد المصادقة على العضوية، أصبحت منطقة أرس الحرة كيانًا معتمدًا لإدارة الوجهات السياحية ضمن الأعضاء المنتسبين للمنظمة، وبدأت تعاونها الرسمي مع أعلى هيئة دولية في صناعة السياحة”.

وأوضح مقدم زادة أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا واسعة من خلال الاستفادة من أحدث الابتكارات العلمية وأفضل التجارب العالمية في مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي، والتسويق الدولي، وتدريب الموارد البشرية، والترويج السياحي. وأضاف أن المنظمة تلعب دورًا مهمًا في الارتقاء بالمعايير السياحية، خصوصًا في الدول النامية.

كما أشار إلى أن العضوية تتيح لمنطقة أرس الوصول إلى المساعدات الفنية والاستشارات المتخصصة، والمشاركة في المنصات الدولية، والتفاعل المباشر مع أبرز اللاعبين في القطاع السياحي العالمي، إضافة إلى الاستفادة من المكتبة الإلكترونية للمنظمة.

وتشمل الامتيازات الأخرى للعضوية:

تنظيم فعاليات دولية مشتركة

زيادة جاذبية المنطقة أمام وكالات السفر العالمية

تسهيل حضور السياح الأجانب

الحصول على أحدث الإحصاءات والتقارير السياحية الدولية

الانضمام إلى الشبكات وفرق العمل المتخصصة التابعة للمنظمة

وأكد المدير العام أن هذه العضوية تمنح أرس فرصة للحضور الفاعل في المؤتمرات الدولية، والتعاون وتبادل الخبرات مع أكثر من 500 عضو منتسب من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والهيئات المحلية.

المصدر: وكالة تسنيم