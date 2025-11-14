الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 12:54
    الأمم المتحدة: إصابة 30 فلسطينيا في الضفة بينهم 4 أطفال في هجمات لمستوطنين إسرائيليين خلال أسبوع واحد

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقتل شخص بتبادل لإطلاق النار مع شرطة نيويورك

      “مياه الجنوب” تتوقف عن استقبال الطلبات بخصوص معاملات عدة.. ما هي الأسباب؟

      الدفاع المدني في غزة: انعدام شبه كامل لإمكانيات الحماية لدى النازحين مع دخول المنخفضات الجوية

