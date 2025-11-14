الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 فلسطينيين من مخيم عسكر القديم شرق نابلس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الدفاع الروسية: إسقاط 216 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

      الدفاع الروسية: إسقاط 216 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

      وزير خارجية فنزويلا في رسالة للأمم المتحدة: واشنطن هي الطرف المعتدي والمهدّد لشعبنا

      وزير خارجية فنزويلا في رسالة للأمم المتحدة: واشنطن هي الطرف المعتدي والمهدّد لشعبنا

      البيت الأبيض: ترامب سيحضر منتدى “دافوس” الاقتصادي لعام 2026

      البيت الأبيض: ترامب سيحضر منتدى “دافوس” الاقتصادي لعام 2026