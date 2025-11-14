الجمعة   
   14 11 2025   
   23 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 05:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم محيط مسجد عجعج وحارة الياسمينة في البلدة القديمة ومنطقة دوار الشهداء وسط نابلس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المفوض العام للأونروا: عملنا متواصل في غزة ونعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتنا بالقطاع

      المفوض العام للأونروا: عملنا متواصل في غزة ونعمل على مدار الساعة لتقديم خدماتنا بالقطاع

      المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: لدينا 12 ألف موظف في غزة يعملون في خدمات التعليم والصحة

      المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: لدينا 12 ألف موظف في غزة يعملون في خدمات التعليم والصحة

      قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في سماء مستوطنة “بسجوت” المقامة على أراضي الفلسطينيين برام الله

      قوات الاحتلال تطلق قنابل ضوئية في سماء مستوطنة “بسجوت” المقامة على أراضي الفلسطينيين برام الله