الرئيس عون يطلب من المدير الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر ان تعمل اللجنة على توفير معلومات عن أوضاع الاسرى ويؤكد ان اطلاقهم هو أولوية بالنسبة الى الدولة