حزب الله يقيم احتفالاً تأبينياً وتكريمياً للشهيد القائد الحاج محمد عفيف النابلسي ورفاقه يوم الاثنين 17 تشرين الثاني في مجمع المجتبى (ع) يتحدث فيه سماحة الامين العام الشيخ نعيم قاسم