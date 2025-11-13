الخميس   
   13 11 2025   
   22 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: المنظمة تدعو المجتمع الدولي إلى تمكين الفلسطينيين من التنقل بحرية في جميع أنحاء قطاع غزة دون خوف أو تدخل

      المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: المنظمة تدعو المجتمع الدولي إلى تمكين الفلسطينيين من التنقل بحرية في جميع أنحاء قطاع غزة دون خوف أو تدخل

      وزارة الدفاع الروسية: تدمير 130 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل

      وزارة الدفاع الروسية: تدمير 130 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل

      4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

      4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية