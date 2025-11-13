الخميس   
    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على حي “الخانوق” جنوب بلدة عيترون

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين يحيى أبو عيشة وأحمد أبو سعود خلال اقتحام بلدة دير الغصون شمال طولكرم

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة قريوت جنوب نابلس

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية

