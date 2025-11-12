الأربعاء   
    مفوضية انتخابات العراق: في نينوى حل بالمركز الأول الحزب الديمقراطي الكردستاني يليه “تقدم” و”الإعمار والتنمية”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مفوضية انتخابات العراق: تحالف “تصميم” حل بالمركز الأول بالبصرة ثم حركة “الصادقون” وائتلاف “الإعمار والتنمية”

      جريح فلسطيني باعتداء للمستوطنين الصهاينة شمال غرب أريحا بالضفة المحتلة

      الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس واندلاع مواجهات

