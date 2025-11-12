الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 18:02
    غوتيريش: وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادته وللقرار 1701

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طيران الاحتلال المروحي يطلق نيرانه بشكل مكثف شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

      مستوطنون يطلقون الرصاص وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين في عرب الرشايدة شرق بيت لحم

      في يوم الشهيد… أمهات الشهداء اللواتي صنعت الأجيال الحسينية

