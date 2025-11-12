الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ‫الرئيس بري: لبنان لن يكون من دون الصيغة الفريدة في ‫الوحدة والتعايش في المنطقة والتي تمثل نقيضا لعنصرية “إسرائيل” 

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      محافظة القدس: مشروع للاحتلال في قلنديا يمهد لتهجير عشرات العائلات

      محافظة القدس: مشروع للاحتلال في قلنديا يمهد لتهجير عشرات العائلات

      ترامب يبرق رسالة للرئيس الإسرائيلي: اعفُ عن نتنياهو

      ترامب يبرق رسالة للرئيس الإسرائيلي: اعفُ عن نتنياهو

      تصاعد هدم المنازل بالضفة والقدس وتواصل اعتداءات المستوطنين

      تصاعد هدم المنازل بالضفة والقدس وتواصل اعتداءات المستوطنين