الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 14:36
    الرئيس بري: المخاطر “الاسرائيلية” التي هددت ولا تزال تهدد الجنوب انما هي تهدد كل اللبنانيين وعليهم مقاربتها وطنيا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      محافظة القدس: مشروع للاحتلال في قلنديا يمهد لتهجير عشرات العائلات

      ترامب يبرق رسالة للرئيس الإسرائيلي: اعفُ عن نتنياهو

      تصاعد هدم المنازل بالضفة والقدس وتواصل اعتداءات المستوطنين

