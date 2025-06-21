السبت   
   21 06 2025   
   25 ذو الحجة 1446   
   بيروت 19:21
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    قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الشبان خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على أطراف قرية دير جرير شمال شرق رام الله