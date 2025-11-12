العراق | نتائج الانتخابات البرلمانية تُعلن اليوم

أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، الفريق أول قيس المحمداوي أنَّ نتائج الانتخابات البرلمانية ستعلن مساء اليوم الأربعاء.

وأشاد المحمداوي بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية في تأمين العملية الانتخابية والتعامل المهني مع المخالفات. وقد تجاوزت نسبة الاقبال على صناديق الاقتراع 55 % بحسب ما أعلنت مفوضية الانتخابات.

وللمزيد من التفاصيل، أفاد مراسل قناة المنار من العراق حسن خليفة أن نتائج الانتخابات بدأت تتكشف تباعاً مع فرز أكثر من 75 بالمئة من الأصوات في أكثر من تسعة وثلاثين ألف قلم اقتراع، مشيراً إلى أجواء من الراحة والايجابية سادت الانتخابات مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الاقتراع تجاوزت الـ 55%، عزاها البعض إلى وعي المواطن إلى ما يواجه البلاد من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.

المصدر: موقع المنار